Корабль «Прогресс МС-33» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка транслировалась «Роскосмосом» в прямом эфире.
Корабль присоединился к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. «Стыковку выполнил космонавт Сергей Кудь-Сверчков», – пояснили в госкорпорации.
Переход на ручное управление потребовался из-за того, что после выхода на орбиту не раскрылась одна из антенн системы «Курс», обеспечивающей автоматическую стыковку. В Центре подготовки космонавтов отмечали, что такие операции регулярно отрабатываются на тренировках.
«Прогресс МС-33» был запущен с космодрома Байконур 22 марта ракетой-носителем «Союз-2.1а». В «Роскосмосе» сообщали, что выведение корабля на орбиту прошло в штатном режиме.
Грузовой корабль доставит на МКС 828 кг топлива, 420 кг воды, 619 кг продуктов, 393 кг оборудования, 135 кг сангигиенических средств. Также на его борту 52 кг научной аппаратуры, 50 кг кислорода и 12 кг медикаментов.
В ноябре 2025 г. стартовая площадка №31 на Байконуре была повреждена при запуске ракеты «Союз-2.1а», однако к 3 марта 2026 г. ее восстановили.