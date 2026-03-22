Стыковка корабля «Прогресс МС-33» с МКС пройдет 24 марта в ручном режиме

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-33» с Международной космической станцией (МКС) 24 марта пройдет в ручном телеоператорном режиме. Причиной стало то, что после выведения на орбиту одна из антенн системы КУРС, обеспечивающей автоматическую стыковку, осталась в нераскрытом положении, сообщили в Роскосмосе.