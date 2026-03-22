Технологии

Стыковка корабля «Прогресс МС-33» с МКС пройдет 24 марта в ручном режиме

Ведомости

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-33» с Международной космической станцией (МКС) 24 марта пройдет в ручном телеоператорном режиме. Причиной стало то, что после выведения на орбиту одна из антенн системы КУРС, обеспечивающей автоматическую стыковку, осталась в нераскрытом положении, сообщили в Роскосмосе.

Управлять стыковкой будет космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Специалисты контролируют параметры полета корабля и готовятся к проведению операции на последнем этапе сближения.

«Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой», – отметил начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, его слова приводятся в сообщении.

22 марта «Роскосмос» вывел на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33». Изначально стыковка с модулем «Поиск» ожидалась 24 марта в 16:35 мск. «Прогресс МС-33» доставит на МКС груз массой более 3 т.

Позже тем же днем американское космическое агентство NASA сообщило, что после запуска одна из антенн корабля «не развернулась, как планировалось».

