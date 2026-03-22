В NASA сообщили о проблеме с антенной корабля «Прогресс МС-33»
Грузовой корабль «Прогресс МС-33» столкнулся с технической неполадкой после запуска. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.
Согласно сообщению, после запуска одна из антенн корабля «не развернулась, как планировалось».
«Если антенна не сможет развернуться, космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков будет управлять космическим кораблем вручную, используя резервную систему для сближения и стыковки со [Международной космической] станцией», – говорится в сообщении.
«Роскосмос» вывел на орбиту «Прогресс МС-33» днем 22 марта. В госкорпорации сообщили, что выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.
Запуск состоялся с 31-й стартовой площадки Байконура, в ноябре прошлого года поврежденной при запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а». Уточнялось, что были повреждены несколько элементов стартового стола. Площадку восстановили к 3 марта этого года.