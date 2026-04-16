Около 20 телеком-компаний заблокировали расширение зарубежных каналов связи

16 апреля источники «Ведомостей» сообщили, что ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN. Один из собеседников из компании, входящей в «белые списки», утверждает, что в случае неисполнения таких правил сервисы могут быть исключены из этих списков.