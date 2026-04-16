Технологии

Около 20 телеком-компаний заблокировали расширение зарубежных каналов связи

Ведомости

Около 20 телеком-компаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника на рынке.

Остановка расширения связана с тем, что трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный. «Чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы зарубежного трафика», – говорится в материале.

Как сказал один из собеседников издания, по логике Минцифры, запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению. Таким образом, операторы связи будут самостоятельность фильтровать такой трафик или повышать стоимость доступа к зарубежным ресурсам.

Российские сервисы начали ограничивать доступ при включенном VPN

Технологии / Интернет и digital

Помимо этого, мораторий на расширение зарубежных каналов связи может вынудить те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны.

Среди участников совещания, по данным РБК, были МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», «Уфанет», «Раском».

16 апреля источники «Ведомостей» сообщили, что ряд российских цифровых сервисов начал ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN. Один из собеседников из компании, входящей в «белые списки», утверждает, что в случае неисполнения таких правил сервисы могут быть исключены из этих списков.

