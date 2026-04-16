Главная / Технологии /

В Max зарегистрировались 7 млн иностранцев

Ведомости

В мессенджере Мах зарегистрировались уже 7 млн иностранных пользователей, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Наиболее активно регистрируются жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана. С начала года из-за рубежа было отправлено более 1 млрд сообщений и совершено 220 млн звонков.

Регистрация в Мах доступна из 40 государств. В ноябре 2025 г. возможность пользоваться мессенджером появилась у жителей из стран СНГ. С марта 2026 г. регистрация стала доступна из Азии, Африки, с Ближнего Востока и из Латинской Америки.

В компании рассказали, что на начало апреля в Max зарегистрировались 110 млн человек, а его ежедневная аудитория превысила 80 млн пользователей.

