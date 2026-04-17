Технологии /

Дуров: в ЕС создали приложение, которое можно взломать «за две минуты»

Уязвимость сервиса может быть частью плана Еврокомиссии
Ведомости

Разработанное европейскими властями приложение для проверки возраста в соцсетях легко поддается взлому. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Еврокомиссия потратила более года на разработку «приложения для проверки возраста», которое ее глава торжественно представила вчера. Сегодня это приложение было взломано всего за две минуты», – написал он.

Дуров пояснил, что взлом не является случайностью, а может быть частью плана ЕК. После взлома европейские власти могут предложить отменить конфиденциальность в интернете, чтобы «исправить» приложение. 

Он считает, что «европейским бюрократам» нужна причина, чтобы превратить приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями: «Сегодняшний «удивительный взлом» просто предоставил им эту причину».

15 апреля в Еврокомиссии представили приложение для проверки личности пользователя. Сервис был разработан для ограничения доступа к социальным сетям для несовершеннолетних. Утверждалось, что это создано для «безопасности детей в интернете».

На следующий день консультант по вопросам безопасности Пол Мур рассказал в X, что приложение можно взломать «за две минуты». По его словам, приложение не связывает защиту (PIN-код) с самими данными пользователя, из-за чего ее можно обойти.

