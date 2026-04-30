Max: все данные пользователей надежно защищены
Все данные пользователей Мax надежно защищены, сообщили в пресс-службе мессенждера.
«Классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода», – заявили представители Max.
Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз, добавили в пресс-службе.
Хостинг-провайдер Cloudflare обнаружил ранее якобы уязвимости в ПО мессенджера.