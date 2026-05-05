«Яндекс Go» предупредил о сбоях при заказе такси в Москве
Пользователи могут столкнуться со сбоями при заказе такси в Москве через «Яндекс Go». Это следует из уведомления сервиса, убедился корреспондент «Ведомостей».
«Сейчас есть проблемы со стабильной связью – сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ», – говорится в сообщении.
С 5 мая в Москве и Санкт-Петербурге начали действовать отключения интернета и СМС. На фоне ограничений могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Операторы уточняли, что это связано с обеспечением безопасности перед праздничными мероприятиями. Ограничения будут действовать до 9 мая.