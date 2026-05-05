«Яндекс Go» предупредил о сбоях при заказе такси в Москве

С 5 мая в Москве и Санкт-Петербурге начали действовать отключения интернета и СМС. На фоне ограничений могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Операторы уточняли, что это связано с обеспечением безопасности перед праздничными мероприятиями. Ограничения будут действовать до 9 мая.