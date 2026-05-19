Минтранс планирует интегрировать реестр такси с Max для проверки перевозчиков

В Max в апреле в среднем в сутки заходило 68 млн россиян старше 12 лет (здесь и далее), что позволило ему стать лидером по соответствующему показателю среди мессенджеров в России. Это следует из данных сайта исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). В сравнении с мартом среднесуточный охват Max увеличился на 10,6%.