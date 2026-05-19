Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTLR57,04+2,55%CNY Бирж.10,405-1,95%IMOEX2 663,56-0,17%RTSI1 159,76-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минтранс планирует интегрировать реестр такси с Max для проверки перевозчиков

Ведомости

Министерство транспорта России намерено объединить реестр легальных такси с мессенджером Max, чтобы пассажиры могли заранее проверять законность перевозчика. Об этом сообщил директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По его словам, механизм проверки будет простым: пользователю достаточно будет сфотографировать государственный номер автомобиля или ввести его вручную в мессенджере, после чего система выдаст информацию о статусе перевозчика.

«У нас есть планы на развитие, и, наверно, на этот год мы собираемся провести соответствующую интеграцию», – заявил Кисляков (цитата по ТАСС).

Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в России

Медиа

В Минтрансе считают, что подобная интеграция позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить число нелегальных такси. Также отмечается, что данные из реестра используются региональными и федеральными службами контроля.

В Max в апреле в среднем в сутки заходило 68 млн россиян старше 12 лет (здесь и далее), что позволило ему стать лидером по соответствующему показателю среди мессенджеров в России. Это следует из данных сайта исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). В сравнении с мартом среднесуточный охват Max увеличился на 10,6%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте