Минтранс планирует интегрировать реестр такси с Max для проверки перевозчиков
Министерство транспорта России намерено объединить реестр легальных такси с мессенджером Max, чтобы пассажиры могли заранее проверять законность перевозчика. Об этом сообщил директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
По его словам, механизм проверки будет простым: пользователю достаточно будет сфотографировать государственный номер автомобиля или ввести его вручную в мессенджере, после чего система выдаст информацию о статусе перевозчика.
«У нас есть планы на развитие, и, наверно, на этот год мы собираемся провести соответствующую интеграцию», – заявил Кисляков (цитата по ТАСС).
В Минтрансе считают, что подобная интеграция позволит повысить безопасность пассажирских перевозок и снизить число нелегальных такси. Также отмечается, что данные из реестра используются региональными и федеральными службами контроля.
В Max в апреле в среднем в сутки заходило 68 млн россиян старше 12 лет (здесь и далее), что позволило ему стать лидером по соответствующему показателю среди мессенджеров в России. Это следует из данных сайта исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). В сравнении с мартом среднесуточный охват Max увеличился на 10,6%.