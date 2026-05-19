ROSN409,9-0,68%CNY Бирж.10,405-1,95%IMOEX2 663,61-0,17%RTSI1 159,78-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Технологии

Clear Gate подтвердила высокий уровень безопасности мессенджера Max

Израильская компания Clear Gate подтвердила высокий уровень защищенности мессенджера Max после независимого тестирования мобильной и веб-платформ. Об этом сообщает компания на платформе Linkedin.

В компании сообщили, что аудит проводился на фоне выхода Max на новые международные рынки. Специалисты Clear Gate выполнили серию тестов по методикам Black Box и Gray Box, моделируя продвинутые киберугрозы для проверки архитектуры мессенджера и встроенных систем защиты.

Среди сильных сторон мессенджера были отмечены проработанная и безопасная архитектура, ролевая модель, интегрированные системы защиты.

Clear Gate – израильская компания, специализирующаяся на кибербезопасности.

В конце апреля пресс-служба Max сообщала, что все данные пользователей мессенджера надежно защищены. Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз, добавили в пресс-службе.

