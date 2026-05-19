Clear Gate подтвердила высокий уровень безопасности мессенджера Max
Израильская компания Clear Gate подтвердила высокий уровень защищенности мессенджера Max после независимого тестирования мобильной и веб-платформ. Об этом сообщает компания на платформе Linkedin.
В компании сообщили, что аудит проводился на фоне выхода Max на новые международные рынки. Специалисты Clear Gate выполнили серию тестов по методикам Black Box и Gray Box, моделируя продвинутые киберугрозы для проверки архитектуры мессенджера и встроенных систем защиты.
Среди сильных сторон мессенджера были отмечены проработанная и безопасная архитектура, ролевая модель, интегрированные системы защиты.
Clear Gate – израильская компания, специализирующаяся на кибербезопасности.
В конце апреля пресс-служба Max сообщала, что все данные пользователей мессенджера надежно защищены. Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз, добавили в пресс-службе.