Технологии

Samsung Electronics выплатит каждому сотруднику бонус до $400 000

Ведомости

Профсоюз Samsung Electronics одобрил соглашение с руководством компании, предусматривающее выплату каждому сотруднику дополнительных бонусов в размере до $400 000. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно договоренности, компания будет в следующие 10 лет выделять 10,5% операционной прибыли на выплату бонусов. По данным издания, около 40% этой суммы распределят поровну между сотрудниками подразделений по выпуску полупроводников. Оставшиеся средства распределят между разными подразделениями в зависимости от их финансовых показателей.

Дополнительные выплаты станут надбавкой к ежегодным бонусам сотрудников Samsung Electronics. Обычно их размер составляет 1,5% операционной прибыли компании.

Достигнутое соглашение позволило урегулировать трудовой конфликт между менеджментом и профсоюзами, который мог привести к масштабной забастовке и многомиллиардным экономическим потерям. 21 мая сообщалось, что стороны достигли предварительной договоренности за несколько часов до начала планировавшейся забастовки.

