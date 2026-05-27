Samsung Electronics выплатит каждому сотруднику бонус до $400 000
Согласно договоренности, компания будет в следующие 10 лет выделять 10,5% операционной прибыли на выплату бонусов. По данным издания, около 40% этой суммы распределят поровну между сотрудниками подразделений по выпуску полупроводников. Оставшиеся средства распределят между разными подразделениями в зависимости от их финансовых показателей.
Дополнительные выплаты станут надбавкой к ежегодным бонусам сотрудников Samsung Electronics. Обычно их размер составляет 1,5% операционной прибыли компании.
Достигнутое соглашение позволило урегулировать трудовой конфликт между менеджментом и профсоюзами, который мог привести к масштабной забастовке и многомиллиардным экономическим потерям. 21 мая сообщалось, что стороны достигли предварительной договоренности за несколько часов до начала планировавшейся забастовки.