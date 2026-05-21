HYDR0,385-0,36%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Технологии

Руководство Samsung договорилось с профсоюзом за пару часов до начала забастовки

Ведомости

Samsung удалось избежать забастовки сотрудников, договорившись с профсоюзом менее чем за два часа до планируемого начала акции протеста. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей компании и профсоюза.

Согласно договоренностям, сотрудники подразделения Samsung по производству полупроводников смогут получать бонусы в виде 10,5% операционной прибыли в акциях компании и еще 1,5% – денежными выплатами. При этом механизм будет действовать при условии достижения определенных финансовых показателей.

Компания обязалась выплачивать вознаграждение, если ежегодная операционная прибыль Samsung в 2026–2028 гг. будет составлять не менее 200 трлн вон ($133 млрд), а в последующие годы – не менее 100 трлн вон. Как отмечает Financial Times, аналитики считают такие показатели достижимыми.

Почти 50 000 сотрудников Samsung будут участвовать забастовке из-за бонусов

Политика / Международные новости

Выплаты планируется начать в начале 2027 г. Сотрудники смогут сразу продать треть полученных акций, оставшуюся часть – поэтапно в течение двух последующих лет. При этом соглашение еще должны утвердить члены профсоюза на голосовании 27 мая.

По оценкам Bloomberg, Samsung может распределить около $26,6 млрд между примерно 78 000 сотрудников подразделения по производству полупроводников. В среднем на одного работника может прийтись около $340 000.

Профсоюз впервые объявил о планах провести забастовку 23 апреля. Сотрудники требовали увеличить бонусы, связанные с доходами от технологий искусственного интеллекта. Дополнительное давление на руководство Samsung оказала политика конкурента SK Hynix. В 2025 г. компания объявила о планах направлять сотрудникам 10% операционной прибыли ежегодно в течение десяти лет. Изначально профсоюз Samsung добивался направления 15% операционной прибыли на премии.

20 марта сообщалось, что к забастовке собирались присоединиться почти 50 000 сотрудников Samsung. Профсоюз планировал проводить акцию в течение 18 дней.

