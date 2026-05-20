Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RGSS0,195-0,81%CNY Бирж.10,474+1,19%IMOEX2 642-0,81%RTSI1 167,42-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Почти 50 000 сотрудников Samsung будут участвовать забастовке из-за бонусов

Ведомости

Переговоры о заработной плате между руководством Samsung Electronics и профсоюзом рабочих компании провалились. Это означает, что более 47 000 сотрудников начнут забастовку с 21 мая, передает CNBC.

Профсоюз планирует бастовать 18 дней.

Причина конфликта кроется в системе бонусов. Профсоюз требует от компании выделять работникам 15% от операционной прибыли, а потолок выплат убрать совсем. Samsung в ответ предложила 10% и разовую надбавку.

Агентство Yonhup сообщило, что посредником в переговорах выступил министр труда Южной Кореи, так как на долю Samsung Electronics приходится 22,8% экспорта страны и 26% ее общей рыночной капитализации. Выручка компании составляет 12,5% ВВП Южной Кореи.

17 мая премьер-министр Южной Кореи Ким Мин-сок, по данным CNBC, оценил прямые убытки от забастовки в 1 трлн вон ($664,7 млн). Он заявил, что правительство рассмотрит все возможные ответные меры.

Первая забастовка в истории Samsung произошла в 2024 г. Тогда сотрудники также требовали повысить зарплаты, увеличить отпуска и улучшить систему премирования.

Последний раз рабочие компании вышли на протест 23 апреля. Профсоюзы и полиция насчитали 40 000 протестующих работников. Агентство отмечает, что такое количество делает демонстрацию самой масштабной для Samsung, которая «давно известна своими методами подавления профсоюзов».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её