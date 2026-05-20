Почти 50 000 сотрудников Samsung будут участвовать забастовке из-за бонусов
Профсоюз планирует бастовать 18 дней.
Причина конфликта кроется в системе бонусов. Профсоюз требует от компании выделять работникам 15% от операционной прибыли, а потолок выплат убрать совсем. Samsung в ответ предложила 10% и разовую надбавку.
17 мая премьер-министр Южной Кореи Ким Мин-сок, по данным CNBC, оценил прямые убытки от забастовки в 1 трлн вон ($664,7 млн). Он заявил, что правительство рассмотрит все возможные ответные меры.
Первая забастовка в истории Samsung произошла в 2024 г. Тогда сотрудники также требовали повысить зарплаты, увеличить отпуска и улучшить систему премирования.
Последний раз рабочие компании вышли на протест 23 апреля. Профсоюзы и полиция насчитали 40 000 протестующих работников. Агентство отмечает, что такое количество делает демонстрацию самой масштабной для Samsung, которая «давно известна своими методами подавления профсоюзов».