Ракета Blue Origin Безоса взорвалась на испытаниях во Флориде

В феврале SpaceX объявила, что откладывает запланированную на 2026 г. миссию на Марс и теперь основное внимание будет сосредоточено на лунной программе NASA, писала The Wall Street Journal. Стремление SpaceX сконцентрироваться на лунной программе, в том числе, связано с усилением конкуренции со стороны Blue Origin, которая объявила о приостановке суборбитального туризма для концентрации на создании собственного лунного посадочного модуля. NASA позитивно оценивает такую конкуренцию, что может ускорить реализацию американской лунной программы Artemis с планируемой высадкой астронавтов в 2028 г.