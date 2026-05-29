Ракета Blue Origin Безоса взорвалась на испытаниях во Флориде
Ракета New Glenn компании Blue Origin без экипажа на борту взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Об этом пишет Reuters.
На опубликованном на YouTube-канале NASASpaceflight видео видно, как New Glenn стартует с площадки около 21:00 по восточному времени 28 мая (05:00 мск 29 мая), после чего «превращается в огромный огненный шар, взмывающий в небо и оставляющий за собой высокий столб пламени и дыма», указывает агентство.
Blue Origin сообщила, что столкнулась с «аномалией». В материале отмечено, что взрыв ракеты стал серьезным ударом для космического проекта владельца Blue Origin Джеффа Безоса, который стремится сократить отставание от готовящейся к выходу на IPO SpaceX Илона Маска.
На этой неделе NASA заключило с Blue Origin контракт на сумму $188 млн на доставку луноходов на поверхность Луны с помощью беспилотного грузового посадочного модуля Mark 1. Поставки будут осуществляться в рамках масштабных лунных исследовательских миссий NASA Artemis.
В феврале SpaceX объявила, что откладывает запланированную на 2026 г. миссию на Марс и теперь основное внимание будет сосредоточено на лунной программе NASA, писала The Wall Street Journal. Стремление SpaceX сконцентрироваться на лунной программе, в том числе, связано с усилением конкуренции со стороны Blue Origin, которая объявила о приостановке суборбитального туризма для концентрации на создании собственного лунного посадочного модуля. NASA позитивно оценивает такую конкуренцию, что может ускорить реализацию американской лунной программы Artemis с планируемой высадкой астронавтов в 2028 г.