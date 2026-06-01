Роскомнадзор опроверг блокировку Python

В России зафиксированы сбои в работе репозитория PyPI, необходимого для разработки на языке Python, свидетельствуют данные сервиса Detector404. В Роскомнадзоре сообщили, что доступ к ресурсу не ограничивается.



«Роскомнадзор не ограничивает доступ к Python Package Index», – сообщил регулятор «Ведомостям».



Количество жалоб пользователей на работу PyPI резко выросло после 13:30 по московскому времени. Сбои зафиксированы в десятках регионов, включая Московскую область, Мордовию и Адыгею.