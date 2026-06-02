Технологии

NASA: на ремонт стартовой площадки после взрыва New Glenn может уйти до двух лет

Ведомости

На восстановление стартовой площадки, поврежденной при взрыве ракеты New Glenn компании Blue Origin, потребуется около двух лет. Об этом глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман сообщил CNBC.

«Мы все в целом сблизились на идее о том, что, конечно же, хотим, чтобы Blue Origin добилась большого успеха. Так что мы восстанавливаем стартовую площадку, привлекаем профильных специалистов, проводим анализ первопричин», – сказал он.

По словам Айзекмана, восстановление стартовой площадки возможно в 2028 г.

29 мая ракета New Glenn без экипажа на борту взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. Как писало Reuters, ракета «превратилась в огромный огненный шар, взмывающий в небо и оставляющий за собой высокий столб пламени и дыма». Blue Origin сообщила, что столкнулась с «аномалией».

