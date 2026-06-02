Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,805+1,55%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 619,46+1,92%RTSI1 137,25+0,51%RGBI118,75+0,19%RGBITR782,42+0,21%
Главная / Технологии /

Positive Technologies научила ИИ искать угрозы в программах на языке Python

Ведомости

Компания Positive Technologies представила нейросеть Molot, предназначенную для обнаружения вредоносного кода в программах на языках Python, JavaScript и TypeScript, сообщила пресс-служба компании. Решение уже интегрировано в систему статического анализа кода PT Application Inspector начиная с версии 6.0.

В компании отметили, что Molot построена на архитектуре «трансформер», которая используется в больших языковых моделях. В отличие от традиционных средств анализа, ориентированных на поиск отдельных подозрительных фрагментов кода по заранее заданным правилам, новая нейросеть анализирует программу как последовательность действий и оценивает общий сценарий ее работы.

Для анализа Molot извлекает из программы все выполняемые действия, включая обращения к сети, файлам, процессам и криптографическим функциям, после чего формирует из них последовательность для обработки нейросетью. По аналогии с языковыми моделями, которые понимают смысл текста через последовательность слов, Molot анализирует логику работы приложения через последовательность операций.

Все информационные системы госорганов защитят криптографией

Технологии

Для повышения прозрачности работы системы компания также опубликовала открытый набор данных и сценарии запуска тестов, чтобы независимые исследователи могли проверить результаты. Кроме того, Molot не только выдает заключение о наличии угрозы, но и показывает конкретные строки кода, которые повлияли на решение модели, что упрощает работу специалистов по информационной безопасности.

7 мая представитель Positive Technologies сообщал «Ведомостям», что за первые четыре месяца 2026 г. число уникальных образцов вредоносного программного обеспечения в атаках на российские компании достигло 1174. Тогда как в аналогичный период 2025 г. их, по его словам, было лишь 66. С начала года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 2000 уникальных вредоносных образцов ПО, связанных с наиболее активными хакерскими группировками, нацеленными на Россию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте