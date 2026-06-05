Родионов заявил о планах использовать ИИ для увеличения продолжительности жизни
Искусственный интеллект (ИИ) и новые медицинские технологии могут помочь увеличить продолжительность жизни россиян до 85 лет. Об этом заявил заместитель председателя Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, мировая медицина переходит к модели профилактики заболеваний и сохранения здоровья, а не только лечения тяжелых состояний. Одним из главных инструментов этого перехода становятся технологии искусственного интеллекта.
Родионов отметил, что применение ИИ позволяет ускорять разработку лекарственных препаратов и использовать математическое моделирование при создании новых медицинских решений. Если раньше разработка препаратов занимала 10–15 лет, то сегодня этот срок сократился до 5–7 лет.
По его мнению, следующим шагом должно стать совершенствование регулирования, чтобы инновационные лекарства и технологии быстрее становились доступными пациентам через систему государственных гарантий.