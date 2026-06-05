Родионов заявил о планах использовать ИИ для увеличения продолжительности жизни

Родионов отметил, что применение ИИ позволяет ускорять разработку лекарственных препаратов и использовать математическое моделирование при создании новых медицинских решений. Если раньше разработка препаратов занимала 10–15 лет, то сегодня этот срок сократился до 5–7 лет.