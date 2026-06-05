Минтруд разработает гибкую систему профстандартов для адаптации к ИИ
Минтруд России предлагает перейти к двухкомпонентной системе профессиональных стандартов, которая позволит быстрее адаптировать требования к специалистам по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), роботизации и др. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.
По его словам, сегодня многие предприятия связывают планы развития прежде всего с увеличением численности работников, не всегда учитывая возможности повышения производительности труда за счет технологических решений.
«Мы сегодня предполагаем, что профстандарт должен быть двухкомпонентным. Первая часть – фундаментальная, то, что дает базис-система высшего образования и среднего профессионального образования. Вторая часть – технологическая, которая отвечает именно применяемой технологии конкретного процесса», – отметил министр.
По его словам, технологическая часть должна быть максимально мобильной и обновляться совместно с работодателями по мере распространения новых технологий в различных профессиях. Котяков пояснил, что такой подход позволит быстрее формировать запросы для системы образования и готовить специалистов, обладающих компетенциями, востребованными на рынке труда.
По его словам, именно в такой логике Минтруд планирует оценивать влияние роботизации и искусственного интеллекта на рынок труда и адаптировать систему подготовки специалистов к технологическим изменениям.