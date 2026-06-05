Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO234,1+0,04%CNY Бирж.10,857+0,3%IMOEX2 573-0,27%RTSI1 090,98-0,27%RGBI119,18+0,05%RGBITR785,94+0,08%
Главная / Технологии /

Минтруд разработает гибкую систему профстандартов для адаптации к ИИ

Ведомости

Минтруд России предлагает перейти к двухкомпонентной системе профессиональных стандартов, которая позволит быстрее адаптировать требования к специалистам по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), роботизации и др. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.

По его словам, сегодня многие предприятия связывают планы развития прежде всего с увеличением численности работников, не всегда учитывая возможности повышения производительности труда за счет технологических решений.

«Мы сегодня предполагаем, что профстандарт должен быть двухкомпонентным. Первая часть – фундаментальная, то, что дает базис-система высшего образования и среднего профессионального образования. Вторая часть – технологическая, которая отвечает именно применяемой технологии конкретного процесса», – отметил министр.

По его словам, технологическая часть должна быть максимально мобильной и обновляться совместно с работодателями по мере распространения новых технологий в различных профессиях. Котяков пояснил, что такой подход позволит быстрее формировать запросы для системы образования и готовить специалистов, обладающих компетенциями, востребованными на рынке труда.

По его словам, именно в такой логике Минтруд планирует оценивать влияние роботизации и искусственного интеллекта на рынок труда и адаптировать систему подготовки специалистов к технологическим изменениям.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её