Минтруд разработает гибкую систему профстандартов для адаптации к ИИ

По его словам, технологическая часть должна быть максимально мобильной и обновляться совместно с работодателями по мере распространения новых технологий в различных профессиях. Котяков пояснил, что такой подход позволит быстрее формировать запросы для системы образования и готовить специалистов, обладающих компетенциями, востребованными на рынке труда.