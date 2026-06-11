Для скоростных судов создали систему компьютерного зрения

Система предназначена для повышения безопасности скоростного судоходства и упрощения маневров в узких каналах, маринах и при швартовке. Flymar рассматривает возможность установки разработки на собственные суда, а также ее поставки на рынок. По данным компании, система распознает объекты на расстоянии до 300 м. Первичные данные для обучения нейросетей Flymar собрала в навигационный сезон 2025 г. в Санкт-Петербурге.