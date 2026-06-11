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Для скоростных судов создали систему компьютерного зрения

Ведомости

Разработчик и производитель беспилотных водных систем Flymar разработал систему компьютерного зрения для скоростных маломерных судов. Она позволяет распознавать объекты на воде в условиях любой видимости и времени суток, а также выдавать рекомендации для маневра, уклонения, остановки или корректировки маршрута, рассказал «Ведомостям» технический директор компании Андрей Алексеев.

Система предназначена для повышения безопасности скоростного судоходства и упрощения маневров в узких каналах, маринах и при швартовке. Flymar рассматривает возможность установки разработки на собственные суда, а также ее поставки на рынок. По данным компании, система распознает объекты на расстоянии до 300 м. Первичные данные для обучения нейросетей Flymar собрала в навигационный сезон 2025 г. в Санкт-Петербурге.

Аналогичные направления в России развивают «Ситроникс», «Навис» вместе с ООО «Компан марин», ЗАО «Си проект» и АО «Безэкипажная логистика», а также Объединенная судостроительная корпорация. Генеральный директор Comnews Group Леонид Коник уже уточнял «Ведомостям» в мае, что АО «ОСК-технологии» разработала платформу управления безэкипажным катером «Квазар БЭК», которая позволяет превращать в автономные как серийно выпускаемые, так и разрабатываемые маломерные суда.

Flymar основан бывшим главой фонда Sistema VC Дмитрием Филатовым и фондом «Восход». Проект привлек 100 млн руб. – от «Восхода» и неназванного соинвестора.

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