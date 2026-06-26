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Microsoft продлила поддержку ОС Windows 10 до октября 2027 года

Ведомости

Программа расширенной поддержки обновлений для Windows 10 продлевается до октября 2027 г. Функция бесплатна для тех, кто входит в Windows 10 с помощью учетной записи Microsoft, сообщает Windows Central.

Предполагалось, что программа расширенной поддержки Windows 10 будет действовать лишь год – до октября 2026 г. для обычных пользователей. Новая страница поддержки, опубликованная Microsoft, указывает, что программа расширенной поддержки Windows 10 теперь продлена до октября 2027 г.

Зарегистрироваться в программе можно бесплатно, войдя в систему с помощью учетной записи Microsoft, или оплатить доступ, потратив 1000 бонусных баллов Microsoft или $30, говорится в материале. Указывается, что, вероятно, Microsoft продлила поддержку Windows 10 на год в связи с дефицитом оперативной памяти, из-за которого поднялись цены на новые персональные компьютеры.

23 июня Windows Latest писало, что Microsoft «незаметно» расширила программу обновления до Windows 11 25H2, включив в нее все подходящие устройства Home и Pro, не находящиеся под управлением ИТ-отделов. Отмечалось, что сейчас интеллектуальная программа обновления на основе машинного обучения компании находится на завершающей стадии и компьютер может получить обновление независимо от желания пользователя.

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