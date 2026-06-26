Microsoft продлила поддержку ОС Windows 10 до октября 2027 года

23 июня Windows Latest писало, что Microsoft «незаметно» расширила программу обновления до Windows 11 25H2, включив в нее все подходящие устройства Home и Pro, не находящиеся под управлением ИТ-отделов. Отмечалось, что сейчас интеллектуальная программа обновления на основе машинного обучения компании находится на завершающей стадии и компьютер может получить обновление независимо от желания пользователя.