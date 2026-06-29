Большой адронный коллайдер остановил работу на четыре года

CERN была создана в 1953 г. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Ее основным проектом считается Большой адронный коллайдер. В организацию входят европейские страны, включая Германию, Францию, Швейцарию и Великобританию.