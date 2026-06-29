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Большой адронный коллайдер остановил работу на четыре года

Ведомости

Большой адронный коллайдер официально завершил научную работу на четыре года, объявили в Европейской организации ядерных исследований (CERN).

За четыре года коллайдер превратят в новую научную остановку – «Большой адронный коллайдер на высокой светимости» (HL-LHC). Ученые намерены заменить магниты, удерживающие и направляющие поток частиц, установить системы, повышающие частоту столкновения частиц.

Обновление коллайдера должно завершиться к середине 2030 г. Физики рассчитывают, что первые эксперименты HL-LHC начнутся уже в 2028 г.

CERN была создана в 1953 г. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Ее основным проектом считается Большой адронный коллайдер. В организацию входят европейские страны, включая Германию, Францию, Швейцарию и Великобританию.

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