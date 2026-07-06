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Microsoft объявила о сокращении 4800 сотрудников

Ведомости

Microsoft увольняет около 4800 сотрудников, что составляет примерно 2,1% от общего штата компании. Основная часть сокращений затронет коммерческий отдел продаж и игровое подразделение Xbox, сообщает The Verge со ссылкой на внутренний меморандум главного кадрового директора Эми Коулман.

В рамках оптимизации 1600 сотрудников Xbox будут уволены уже сейчас, а до конца финансового года подразделение покинут в общей сложности 20% персонала – около 3200 человек. Новый глава Xbox Аша Шарма в письме сотрудникам признала, что «бизнес сегодня нездоров», а маржа подразделения в 3–10 раз ниже, чем у сопоставимых платформ. Четыре игровые студии будут проданы, еще одна студия может быть выставлена на продажу.

Коулман в меморандуме к сотрудникам пояснила, что сокращения связаны с изменением технологической отрасли и «необходимостью перераспределить ресурсы» в ответ на влияние ИИ. При этом она подчеркнула: «Сокращенные сегодня должности не будут заменены искусственным интеллектом». Компания также запустила программу добровольного выхода на пенсию для сотрудников, чей возраст и стаж в сумме составляют 70 и более лет – ею воспользовались более 30% из почти 9000 сотрудников, которые соответствуют данным критериям.

11 июня 2026 г. The Verge сообщил, что Xbox в июле сократит значительное число сотрудников на фоне падения годовой выручки почти на $500 млн. 24 апреля 2026 г. Microsoft объявила о предложении добровольного выхода на пенсию около 7% сотрудников в США (почти 9000 человек).

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