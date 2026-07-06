Microsoft объявила о сокращении 4800 сотрудников
В рамках оптимизации 1600 сотрудников Xbox будут уволены уже сейчас, а до конца финансового года подразделение покинут в общей сложности 20% персонала – около 3200 человек. Новый глава Xbox Аша Шарма в письме сотрудникам признала, что «бизнес сегодня нездоров», а маржа подразделения в 3–10 раз ниже, чем у сопоставимых платформ. Четыре игровые студии будут проданы, еще одна студия может быть выставлена на продажу.
Коулман в меморандуме к сотрудникам пояснила, что сокращения связаны с изменением технологической отрасли и «необходимостью перераспределить ресурсы» в ответ на влияние ИИ. При этом она подчеркнула: «Сокращенные сегодня должности не будут заменены искусственным интеллектом». Компания также запустила программу добровольного выхода на пенсию для сотрудников, чей возраст и стаж в сумме составляют 70 и более лет – ею воспользовались более 30% из почти 9000 сотрудников, которые соответствуют данным критериям.