Microsoft объявила о сокращении 4800 сотрудников

Коулман в меморандуме к сотрудникам пояснила, что сокращения связаны с изменением технологической отрасли и «необходимостью перераспределить ресурсы» в ответ на влияние ИИ. При этом она подчеркнула: «Сокращенные сегодня должности не будут заменены искусственным интеллектом». Компания также запустила программу добровольного выхода на пенсию для сотрудников, чей возраст и стаж в сумме составляют 70 и более лет – ею воспользовались более 30% из почти 9000 сотрудников, которые соответствуют данным критериям.