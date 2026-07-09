В России импортозаместили технологию для пайки электроники
Госкорпорация «Росатом» и компания «СНДГруп» (SNDGLOBAL) договорились о совместном выпуске электротехнического припоя на основе технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Соответствующее соглашение подписано на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщили в компании.
Проект предусматривает вывод на российский рынок промышленной версии технологии SmartFoil, предназначенной для сборки электронных изделий. Материал представляет собой многослойную никель-алюминиевую структуру и может использоваться на предприятиях радиоэлектронной промышленности, микроэлектроники, приборостроения, а также в космической и специальной технике.
Как отмечают участники проекта, серийное производство таких материалов в России до этого отсутствовало. Реализация проекта должна обеспечить импортозамещение и сформировать отечественные компетенции в сфере специализированных материалов для микроэлектроники. Сейчас на мировом рынке реакционных многослойных припоев работает ограниченное число производителей, одним из крупнейших является американская компания Indium Corporation.
Планируется, что новая производственная площадка будет включать несколько линий общей проектной мощностью около 1900 кв. м материала в год. По оценке «СНДГруп», этого достаточно для покрытия внутреннего спроса и создания экспортного потенциала. По данным компании, ежегодная потребность российского рынка в таких материалах оценивается в 1500–2500 кв. м, что соответствует объему рынка в 1,5–2,5 млрд руб.
3 июня также сообщалось, что «Северсталь», «Газпром нефть» и «Росатом» обратились в Минцифры с предложением поддержать разработку отечественных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Компании отмечали, что российские разработчики пока предлагают лишь отдельные компоненты, тогда как комплексные решения заказчикам приходится формировать самостоятельно.