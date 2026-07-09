В России импортозаместили технологию для пайки электроники

Планируется, что новая производственная площадка будет включать несколько линий общей проектной мощностью около 1900 кв. м материала в год. По оценке «СНДГруп», этого достаточно для покрытия внутреннего спроса и создания экспортного потенциала. По данным компании, ежегодная потребность российского рынка в таких материалах оценивается в 1500–2500 кв. м, что соответствует объему рынка в 1,5–2,5 млрд руб.