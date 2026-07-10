Владельцы иностранных симок лишились захода на недоступные в РФ ресурсы
Владельцы SIM-карт иностранных операторов столкнулись с ограничениями доступа к сервисам, запрещенным в России. Роуминг больше не позволяет обходить блокировки, хотя доступ к Netflix и некоторым зарубежным нейросетям сохраняется, пишут «Известия» со ссылкой на пользователей таких карт.
В Минцифры пояснили, что к трафику применяется общий режим фильтрации, действующий в стране. По оценке Mobile Research Group, у россиян около 2 млн таких SIM-карт, но постоянно для доступа в интернет используют примерно 500 000. Проблемы начались около полутора недель назад, характер ограничений зависит от оператора, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Схема подключения через зарубежного оператора оставалась дорогой и не получила массового распространения, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Большинство не готовы платить около 30 евро в месяц. Кроме того, в случае проблем с сервисом или ошибочных списаний решить вопрос с иностранным оператором сложно.