Владельцы иностранных симок лишились захода на недоступные в РФ ресурсы

В Минцифры пояснили, что к трафику применяется общий режим фильтрации, действующий в стране. По оценке Mobile Research Group, у россиян около 2 млн таких SIM-карт, но постоянно для доступа в интернет используют примерно 500 000. Проблемы начались около полутора недель назад, характер ограничений зависит от оператора, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.