Кабмин выделил 2 млрд рублей высокотехнологичным производствам
Высокотехнологичным производствам выделили 2 млрд руб. господдержки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что меры поддержки помогут достичь одной из национальных целей развития, поставленных президентом, – обеспечить технологический и промышленный суверенитет. Направленные средства могут помочь усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств в РФ.
Накануне Мишустин объявил, что кабмин направит Фонду развития промышленности дополнительно 2 млрд руб. в этом году. Поддержка фонда распространяется на проекты в транспортном машиностроении, радиоэлектронике, химической и легкой промышленности, станкостроении и других высокотехнологичных отраслях.
«Ведомости» в мае в рамках проекта «Техуспех» составили рейтинг самых быстрорастущих технологических компаний России. Совокупная выручка участников рейтинга выросла со 144,3 млрд руб. в 2022 г. до 378 млрд руб. в 2025 г. Среднегодовой рост выручки составил 38%, т. е. практически не изменился с прошлого года.