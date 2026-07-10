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Главная / Технологии /

Кабмин выделил 2 млрд рублей высокотехнологичным производствам

Ведомости

Высокотехнологичным производствам выделили 2 млрд руб. господдержки. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что меры поддержки помогут достичь одной из национальных целей развития, поставленных президентом, – обеспечить технологический и промышленный суверенитет. Направленные средства могут помочь усилить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств в РФ.

Накануне Мишустин объявил, что кабмин направит Фонду развития промышленности дополнительно 2 млрд руб. в этом году. Поддержка фонда распространяется на проекты в транспортном машиностроении, радиоэлектронике, химической и легкой промышленности, станкостроении и других высокотехнологичных отраслях.

«Ведомости» в мае в рамках проекта «Техуспех» составили рейтинг самых быстрорастущих технологических компаний России. Совокупная выручка участников рейтинга выросла со 144,3 млрд руб. в 2022 г. до 378 млрд руб. в 2025 г. Среднегодовой рост выручки составил 38%, т. е. практически не изменился с прошлого года.

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