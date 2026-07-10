Кабмин выделил 2 млрд рублей высокотехнологичным производствам

«Ведомости» в мае в рамках проекта «Техуспех» составили рейтинг самых быстрорастущих технологических компаний России. Совокупная выручка участников рейтинга выросла со 144,3 млрд руб. в 2022 г. до 378 млрд руб. в 2025 г. Среднегодовой рост выручки составил 38%, т. е. практически не изменился с прошлого года.