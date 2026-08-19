Доходы онлайн-пиратов в России выросли на 4,2%

Выручка пиратских ресурсов выросла до $17,3 млн. При этом стоимость рекламы на таких порталах практически не изменилась. Трафик пиратских ресурсов за год увеличился на 5,7%. Но также росла посещаемость и легальных стриминговых платформ – на 19,6%. F6 отмечает, что большинство зарубежных премьер еще отсутствует на легальных площадках, что подталкивает зрителей к просмотру кино на пиратских сайтах.