Доходы онлайн-пиратов в России выросли на 4,2%
Онлайн-пираты в российском сегменте интернета получили на 4,2% больше доходов в первом полугодии 2026 г. Об этом сообщили в компании F6. Это может быть связано со спросом на зарубежные фильмы и сериалы, которые не представлены на легальных cтримингах.
Выручка пиратских ресурсов выросла до $17,3 млн. При этом стоимость рекламы на таких порталах практически не изменилась. Трафик пиратских ресурсов за год увеличился на 5,7%. Но также росла посещаемость и легальных стриминговых платформ – на 19,6%. F6 отмечает, что большинство зарубежных премьер еще отсутствует на легальных площадках, что подталкивает зрителей к просмотру кино на пиратских сайтах.
Сами пираты адаптируются к мерам блокировки и совершенствуют свою инфраструктуру. Например, в сети появились «пиратские киносеансы», просмотр кино на которых открывается после 18:00 и в выходные дни. По оценкам аналитиков, это делается для обхода проверки регуляторов в рабочее время.
«Закрытие пиратских ресурсов не приводит к исчезновению их контента из сети. В ответ на блокировки владельцы площадок регистрируют новые домены и создают "зеркала", сохраняя доступность нелегального контента для пользователей», – говорится в исследовании.
Прежде рынок онлайн-пиратов сокращался. В 2025 г. выручка составила $34,4 млн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее, отмечали в F6. Тогда эксперты объяснили снижение доходов масштабными блокировками, а также сокращением трафика поисковых запросов на такие порталы.