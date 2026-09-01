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Positive Technologies получила сертификаты ФСТЭК на решения для защиты устройств

Сергей Пахомов

Антивирус MaxPatrol EPP, разработанный компанией Positive Technologies, получил сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на решения для защиты компьютеров, серверов и рабочих станций. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Также антивирус MaxPatrol EDR подтвердил соответствие новым требованиям к средствам обнаружения и реагирования. Сертификация позволит Positive Technologies расширить продажи антивируса государственным организациям, банкам и субъектам критической информационной инфраструктуры. Как напомнила компания, для значимых объектов КИИ требования к обеспечению безопасности устанавливает приказ № 239 ФСТЭК.

«Теперь организации могут не просто выполнить требования регулятора, а получить реальные инструменты для раннего выявления угроз и оперативного реагирования на них», – отметил руководитель направления по развитию защиты конечных устройств Positive Technologies Юрий Бережной.

Positive Technologies – российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности и защите от кибератак. Из продуктов компании можно выделить платформу управления кибербезопасностью, инструменты для автоматического тестирования на проникновение и анализа кода.

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