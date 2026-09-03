«Яндекс» запустил «одно окно» для заработка блогеров
«Яндекс» представил сервис «Яндекс проблогер», который позволяет авторам контента управлять монетизацией на разных площадках из единого интерфейса. Новый продукт объединил инструменты рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) и дает доступ к рекламодателям «Директа» для Telegram, «ВКонтакте», RuTube, YouTube и «Дзена». Сервис доступен бесплатно в веб-версии и приложении.
По словам директора по развитию рекламных продуктов РСЯ Олега Иванова, сервис стал результатом трех лет работы на рынке. «Яндекс проблогер» – это объединение инфлюенс-инвентаря РСЯ под одним брендом с одной точкой входа для автора», – заявил он. В будущем компания планирует добавить инструменты для работы с контентом и его продвижения.
К монетизации могут подключиться авторы с аудиторией от 1000 подписчиков. Им доступны одновременно два способа заработка: доход за просмотры и клики по автоматической рекламе, а также за целевые действия подписчиков по партнерским ссылкам. Ранее эти опции были доступны только по отдельности. Все рекламные публикации автоматически регистрируются через ОРД «Яндекса».
Сейчас к РСЯ подключено более 25 000 каналов. За три года «Яндекс» выплатил авторам порядка 6 млрд руб., а инвестиции рекламодателей в инфлюенс-маркетинг через «Директ» с 2024 г. выросли в семь раз. Исследование АЦ РИР показывает, что 80% авторов в России ведут блоги минимум на двух площадках, а 64% планируют расширять присутствие в 2027 г.