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«Яндекс» запустил «одно окно» для заработка блогеров

Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

«Яндекс» представил сервис «Яндекс проблогер», который позволяет авторам контента управлять монетизацией на разных площадках из единого интерфейса. Новый продукт объединил инструменты рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) и дает доступ к рекламодателям «Директа» для Telegram, «ВКонтакте», RuTube, YouTube и «Дзена». Сервис доступен бесплатно в веб-версии и приложении.

По словам директора по развитию рекламных продуктов РСЯ Олега Иванова, сервис стал результатом трех лет работы на рынке. «Яндекс проблогер» – это объединение инфлюенс-инвентаря РСЯ под одним брендом с одной точкой входа для автора», – заявил он. В будущем компания планирует добавить инструменты для работы с контентом и его продвижения.

К монетизации могут подключиться авторы с аудиторией от 1000 подписчиков. Им доступны одновременно два способа заработка: доход за просмотры и клики по автоматической рекламе, а также за целевые действия подписчиков по партнерским ссылкам. Ранее эти опции были доступны только по отдельности. Все рекламные публикации автоматически регистрируются через ОРД «Яндекса».

Сейчас к РСЯ подключено более 25 000 каналов. За три года «Яндекс» выплатил авторам порядка 6 млрд руб., а инвестиции рекламодателей в инфлюенс-маркетинг через «Директ» с 2024 г. выросли в семь раз. Исследование АЦ РИР показывает, что 80% авторов в России ведут блоги минимум на двух площадках, а 64% планируют расширять присутствие в 2027 г.

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