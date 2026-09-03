«Яндекс» запустил «одно окно» для заработка блогеров

Сейчас к РСЯ подключено более 25 000 каналов. За три года «Яндекс» выплатил авторам порядка 6 млрд руб., а инвестиции рекламодателей в инфлюенс-маркетинг через «Директ» с 2024 г. выросли в семь раз. Исследование АЦ РИР показывает, что 80% авторов в России ведут блоги минимум на двух площадках, а 64% планируют расширять присутствие в 2027 г.