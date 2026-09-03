Опрос: 77% россиян выступили против использования ИИ-контента в рекламе

3 сентября Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) сообщила, что объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России за первое полугодие 2026 г. вырос на 11% до 301 млрд руб. год к году без НДС. По данным АРИР, наиболее заметную динамику показала видеореклама. Ее объем за январь-июнь вырос на 29%, до 24,8 млрд руб. Баннерная реклама увеличилась на 12%, до 39,5 млрд руб.