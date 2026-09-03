Опрос: 77% россиян выступили против использования ИИ-контента в рекламе
Кроме того, 77% респондентов предпочитают рекламу, созданную без нейросетей. 47% опрошенных, в свою очередь, считают оправданным применение ИИ, если он позволяет показать товар так, как это сложно сделать в реальности. Еще 22% назвали преимуществом фотореалистичность. Более половины опрошенных заявили, что могут отличить рекламу, созданную нейросетью, от контента, сделанного человеком.
Главным ограничением для использования технологии является достоверность. 70% участников опроса считают неприемлемым, если созданная ИИ реклама вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товара. Половина респондентов также считает, что зрителю должно быть понятно, настоящий товар показан или сгенерированный. Изображения и видео при этом должны выглядеть естественно.
3 сентября Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) сообщила, что объем традиционных сегментов рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете в России за первое полугодие 2026 г. вырос на 11% до 301 млрд руб. год к году без НДС. По данным АРИР, наиболее заметную динамику показала видеореклама. Ее объем за январь-июнь вырос на 29%, до 24,8 млрд руб. Баннерная реклама увеличилась на 12%, до 39,5 млрд руб.