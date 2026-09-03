В работе ChatGPT произошел сбой
В работе чат-бота от компании OpenAI ChatGPT произошел сбой. По состоянию на 18:15 мск около 3500 пользователей пожаловались на работу сервиса, свидетельствуют данные Detector404.
Пользователи жалуются на работу сайта, проблему со входом в аккаунт, сбой в работе мобильного приложения и отсутствие ответа от бота.
Жалобы приходят из США (5%), Москвы (5%), Казахстана (4%), Санкт-Петербурга (4%) и Московского региона (3%).
18 августа россияне столкнулись со сбоями в работе ряда интернет-сервисов, включая онлайн-банки, кинотеатры и операторов связи.