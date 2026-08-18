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Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

У части пользователей не работают онлайн-банки и сайты мобильных операторов
Татьяна Мозолевская

Россияне столкнулись со сбоями в работе ряда интернет-сервисов, включая онлайн-банки, кинотеатры и операторов связи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.

В частности, пользователи сообщают о проблемах в работе Т-Банка, онлайн-кинотеатров «Иви» и Kion. Жалобы также поступают от клиентов операторов связи Lovit, Seven Sky, «Мегафона» и «Билайна».

Наибольшее количество сообщений о неполадках за последний час поступило от пользователей «Мегафона» – около 1100 жалоб.

Основная часть сообщений о сбоях фиксируется в Москве, Московской и Самарской областях. О проблемах также сообщают жители Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Ночью 21 августа в работе сервисов GitHub, Microsoft Copilot и Microsoft Teams по всему миру наблюдались перебои.

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