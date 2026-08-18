Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов

Россияне пожаловались на сбои в работе интернет-сервисовУ части пользователей не работают онлайн-банки и сайты мобильных операторов
Россияне столкнулись со сбоями в работе ряда интернет-сервисов, включая онлайн-банки, кинотеатры и операторов связи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.
Наибольшее количество сообщений о неполадках за последний час поступило от пользователей «Мегафона» – около 1100 жалоб.
Основная часть сообщений о сбоях фиксируется в Москве, Московской и Самарской областях. О проблемах также сообщают жители Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
Ночью 21 августа в работе сервисов GitHub, Microsoft Copilot и Microsoft Teams по всему миру наблюдались перебои.