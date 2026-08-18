Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR52,17-3,84%CNY Бирж.12,615+0,63%IMOEX2 093,22-2,02%RTSI775,65-2,56%RGBI113,3-0,84%RGBITR765,78-0,72%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В работе сервисов Microsoft произошел многочасовой сбой

Ведомости

В работе сервисов GitHub, Microsoft Copilot и Microsoft Teams по всему миру наблюдались перебои. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Проблемы с доступом наблюдались в течение трех часов. При этом в 16:39 по мск количество жалоб превысило 2700. Также у 60% пользователей на протяжении трех часов не работало приложение Microsoft Copilot. У 80% наблюдались сбои в работе Microsoft Teams на протяжении шести часов.

20 июля российские пользователи жаловались на работу магазина приложений App Store. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Курской, Ростовской и Волгоградской областей и Ставропольского края.

6 августа россияне пожаловались на массовый сбой в работе Рунета. В частности, возникли проблемы с поисковой системой «Яндекс», ресурсами маркетплейсов Ozon и Wildberries, мессенджером Max.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь