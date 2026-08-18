В работе сервисов Microsoft произошел многочасовой сбой

Проблемы с доступом наблюдались в течение трех часов. При этом в 16:39 по мск количество жалоб превысило 2700. Также у 60% пользователей на протяжении трех часов не работало приложение Microsoft Copilot. У 80% наблюдались сбои в работе Microsoft Teams на протяжении шести часов.