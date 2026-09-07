Мировое время хотят отвязать от вращения Земли

Ученые опасаются, что такая корректировка может привести к сбоям в работе критической инфраструктуры, финансовых систем и телекоммуникационных сетей, поскольку компьютерные системы не рассчитаны на подобные изменения. В качестве альтернативы предлагается позволить атомному и солнечному времени постепенно расходиться, а спустя сотни или тысячи лет синхронизировать их с помощью так называемого «високосного часа».