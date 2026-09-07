Мировое время хотят отвязать от вращения Земли
Мировое время хотят отвязать от вращения Земли, чтобы избежать компьютерных сбоев, сообщил The Telegraph.
Международные организации в октябре проголосуют за отмену високосной секунды – корректировки атомного времени, которая используется для его синхронизации с астрономическим временем, зависящим от вращения Земли. Решение предлагается на фоне ускорения вращения планеты и опасений, что впервые может потребоваться отрицательная високосная секунда, то есть пропуск секунды в атомном времени.
Ученые опасаются, что такая корректировка может привести к сбоям в работе критической инфраструктуры, финансовых систем и телекоммуникационных сетей, поскольку компьютерные системы не рассчитаны на подобные изменения. В качестве альтернативы предлагается позволить атомному и солнечному времени постепенно расходиться, а спустя сотни или тысячи лет синхронизировать их с помощью так называемого «високосного часа».
Исторически секунда определялась как 1/86 400 солнечных суток – времени, за которое Земля совершает один оборот вокруг своей оси. Это называется астрономическим временем, или UT1. Однако в 1967 г. секунду определили как время, за которое атом цезия-133 совершает 9 192 631 770 колебаний. Это называется атомным временем, или UTC.
Поскольку скорость вращения Земли меняется, эти два показателя постепенно расходятся. Поэтому в атомное время необходимо добавлять дополнительную секунду, чтобы компенсировать разницу.
Отслеживать вращение Земли и за шесть месяцев уведомлять страны о необходимости введения високосной секунды должны ученые и специалисты Международной службы вращения Земли, расположенной в Париже. С момента введения високосной секунды в 1972 г. ее добавляли 27 раз. Последний раз – в 2016 г.