Грузовой корабль «Прогресс МС-33» покинул МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-33» покинул МКС, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«В 18:18 грузовой корабль отстыковался от модуля "Поиск"», – говорится в сообщении.
Как отметили в госкорпорации, корабль согласно плану должен включить двигатель торможения в 21:27 по мск. Затем он войдет в плотные слои атмосферы, разрушится, а несгоревшие элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.
В марте ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» доставила на МКС 828 кг топлива, 420 кг воды, 619 кг продуктов, 393 кг оборудования, 135 кг санитарно-гигиенических средств, 52 кг научной аппаратуры, 50 кг кислорода и 12 кг медикаментов.