В России появился антидрон «Кречет» со скоростью 450 км/ч

По его словам, высокая скорость необходима устройству для того, чтобы он мог перехватить беспилотник противника «вдогонку». Он также дополнил, что за счет обратной стреловидности антидрон стал особенно подвижным по крену, что уменьшает радиус разворота. Это позволяет «Кречету» в случае промаха быстро развернуться и повторить атаку.