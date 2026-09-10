В России появился антидрон «Кречет» со скоростью 450 км/ч
Российские разработчики создали самый быстрый в РФ антидрон «Кречет», который способен развить скорость до 450 км/ч. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев в рамках международного технологического конгресса в парке «Патриот».
«[Антидрон] запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла, и за счет этого фактора уменьшен его размер», – сообщил Чадаев.
По его словам, высокая скорость необходима устройству для того, чтобы он мог перехватить беспилотник противника «вдогонку». Он также дополнил, что за счет обратной стреловидности антидрон стал особенно подвижным по крену, что уменьшает радиус разворота. Это позволяет «Кречету» в случае промаха быстро развернуться и повторить атаку.
Чадаев подчеркнул, что на антидрон можно ставить боевую часть, однако он может поражать и кинетически. При скорости и массе «Кречета» этого достаточно, чтобы осуществить перехват БПЛА «Лютый», чья скорость не больше 200 км/ч.
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