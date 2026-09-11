Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,528-0,02%VEON-RX62,6-1,11%OKEY53+0,68%IMOEX2 291,32-0,76%RTSI855,73-0,76%RGBI113,82-0,17%RGBITR775,34-0,13%
Главная / Технологии /

МТС планирует на 20% увеличить инвестиции в развитие технологии 5G

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ПАО «МТС» в 2027 г. планирует увеличить инвестиции в сети и технологии 5G на 20%, до 57 млрд руб., заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова. Ее цитирует пресс-служба компании.

Глава МТС рассказала, что с 2022 г. компания вложила в подготовку инфраструктуры более 50 млрд руб. В 2026 г. общие инвестиции в развитие сетей и технологии выросли в 1,5 раза – до 47 млрд руб.

31 августа Государственная комиссия по радиочастотам согласилась выделить операторам связи частот 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц и разрешила использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE. 11 сентября операторы запустили в России сети 5G. МТС открыла для абонентов доступ к первой в России масштабной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в Новосибирске.

В МТС также сообщили, что начался поэтапный запуск сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в центральных районах большинства городов-миллионников и областных центров России.

3 июня МТС в рамках ПМЭФ-2026 представила исследование «Технология 5G. Обзор российского и мирового рынка». Для рядовых пользователей внедрение 5G означает увеличение скорости мобильного интернета в среднем в 20 раз по сравнению с 4G, снижение задержек при передаче данных и появление новых цифровых сервисов – в том числе интеллектуальных звонков с ИИ-переводом речи в режиме реального времени и «облачных смартфонов». Это решение, когда операционная система и приложения работают на серверах оператора, а сам смартфон выступает только экраном, что повышает мощность устройства, говорится в исследовании.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её