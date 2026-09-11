МТС планирует на 20% увеличить инвестиции в развитие технологии 5G

3 июня МТС в рамках ПМЭФ-2026 представила исследование «Технология 5G. Обзор российского и мирового рынка». Для рядовых пользователей внедрение 5G означает увеличение скорости мобильного интернета в среднем в 20 раз по сравнению с 4G, снижение задержек при передаче данных и появление новых цифровых сервисов – в том числе интеллектуальных звонков с ИИ-переводом речи в режиме реального времени и «облачных смартфонов». Это решение, когда операционная система и приложения работают на серверах оператора, а сам смартфон выступает только экраном, что повышает мощность устройства, говорится в исследовании.