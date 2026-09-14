Панков: за 20 лет тарифы на связь составили лишь 70% от инфляции

Новая общая экономическая модель отрасли была разработана совместно с коллегами из Высшей школы экономики, подчеркнул Панков. Однако, по его мнению, остаются серьезные вопросы к новым экономистам. В частности, как реальное внедрение нейросетей повлияет на стоимость сетей и оборудования для их обслуживания, как изменится маржинальность при увеличении или сокращении числа малых операторов, что произойдет с выручкой при изменении количества виртуальных операторов. «Простая арифметика на эти вопросы не отвечает. Нужен какой-то новый подход, какая-то новая модель. Мы ее ищем, но, видимо, без новых управленцев, без новых экономистов не найдем», – заключил он.