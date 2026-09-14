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Панков: за 20 лет тарифы на связь составили лишь 70% от инфляции

Юния Алеева
Ведомости
Ведомости

За последние 20 лет в России тарифы на связь составили 70% от инфляции, тогда как тарифы на жилищно-коммунальные услуги превысили ее в несколько раз. Об этом заявил президент ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») Александр Панков на сессии «Кадры решают: презентация клуба «Новое поколение» и откровенный разговор об экономике будущего» в рамках Международного фестиваля молодежи.

«За 20 лет тарифы ЖКХ в 3,5 или 4 раза превысили инфляцию. А тарифы на связь составили 70% от инфляции. Это не на коротком, а именно на длинном горизонте», – отметил он. Президент ПАО «Вымпелком» добавил, что это происходит на фоне постоянного роста объемов трафика: абоненты скачивают все больше данных, появляются новые способы развлечения и инструменты, включая искусственный интеллект. При этом, по его словам, выручка на одного абонента в целом не растет.

Панков напомнил, что сотовая связь когда-то сломала старую экономическую модель, поскольку новые сети окупались за считанные годы за счет высоких тарифов. «Сейчас она сломалась во второй раз», – констатировал он.

Вместе с тем сети растут, усложняются и становятся дороже и возникает вопрос, за счет чего их окупать, отметил эксперт. По его словам, это не получается сделать за счет пользователей, потому что отрасль связи в России по-настоящему высококонкурентная. «Если мой коммерческий блок, операционное руководство тарифы поднимет в два раза сегодня, то завтра вы все дружно, не задумываясь, перейдете к моим конкурентам. И такая ситуация практически у всех операторов», – пояснил президент ПАО «Вымпелком».

Новая общая экономическая модель отрасли была разработана совместно с коллегами из Высшей школы экономики, подчеркнул Панков. Однако, по его мнению, остаются серьезные вопросы к новым экономистам. В частности, как реальное внедрение нейросетей повлияет на стоимость сетей и оборудования для их обслуживания, как изменится маржинальность при увеличении или сокращении числа малых операторов, что произойдет с выручкой при изменении количества виртуальных операторов. «Простая арифметика на эти вопросы не отвечает. Нужен какой-то новый подход, какая-то новая модель. Мы ее ищем, но, видимо, без новых управленцев, без новых экономистов не найдем», – заключил он.

Международный клуб молодых экономистов «Новое поколение» – это новый проект и площадка, созданная деловым изданием «Ведомости» при поддержке фонда «Росконгресс» для обсуждения будущего экономики, формирования поколения новых лидеров, изучения актуальных аналитических трендов и проведения экспертных исследований.

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