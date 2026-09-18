Toyota внедрит 400 000 гуманоидных роботов на своих предприятиях
Японская Toyota Motor Corporation внедрит 400 000 гуманоидных роботов на своих производственных площадках по всему миру. Об этом сообщила SBS News.
Роботов планируется внедрять поэтапно по мере модернизации и реконструкции предприятий. На площадках головной компании Toyota будут работать 150 000 роботов, еще 250 000 получат предприятия группы.
Речь идет о разработанных Toyota роботах Ellie весом около 50 кг. Они передвигаются на колесах и способны выполнять различные производственные операции, в том числе доставать и перемещать детали из коробок и складывать ткань. Роботы также могут обучаться, повторяя движения сотрудников.
Toyota рассчитывает ускорить внедрение технологии после 2028 г. Компания планирует ежегодно направлять около 1 трлн иен на модернизацию и реконструкцию своих производственных мощностей.
Исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима подчеркнул, что компания не рассматривает роботов как замену сотрудникам. «Роботы предназначены не для того, чтобы заменить людей. Мы стремимся создать мир, в котором они будут сосуществовать с людьми», – сказал он.
13 сентября The Economist писал, что опасения, что искусственный интеллект оставит миллионы людей без работы, пока не подтверждаются на практике. По данным Бюро трудовой статистики США, в августе экономика страны создала 162 000 рабочих мест – значительно выше прогнозов, а безработица снизилась до 4,1%.