Toyota внедрит 400 000 гуманоидных роботов на своих предприятиях

Исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима подчеркнул, что компания не рассматривает роботов как замену сотрудникам. «Роботы предназначены не для того, чтобы заменить людей. Мы стремимся создать мир, в котором они будут сосуществовать с людьми», – сказал он.