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Toyota внедрит 400 000 гуманоидных роботов на своих предприятиях

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Японская Toyota Motor Corporation внедрит 400 000 гуманоидных роботов на своих производственных площадках по всему миру. Об этом сообщила SBS News.

Роботов планируется внедрять поэтапно по мере модернизации и реконструкции предприятий. На площадках головной компании Toyota будут работать 150 000 роботов, еще 250 000 получат предприятия группы.

Речь идет о разработанных Toyota роботах Ellie весом около 50 кг. Они передвигаются на колесах и способны выполнять различные производственные операции, в том числе доставать и перемещать детали из коробок и складывать ткань. Роботы также могут обучаться, повторяя движения сотрудников.

Toyota рассчитывает ускорить внедрение технологии после 2028 г. Компания планирует ежегодно направлять около 1 трлн иен на модернизацию и реконструкцию своих производственных мощностей.

Исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима подчеркнул, что компания не рассматривает роботов как замену сотрудникам. «Роботы предназначены не для того, чтобы заменить людей. Мы стремимся создать мир, в котором они будут сосуществовать с людьми», – сказал он.

13 сентября The Economist писал, что опасения, что искусственный интеллект оставит миллионы людей без работы, пока не подтверждаются на практике. По данным Бюро трудовой статистики США, в августе экономика страны создала 162 000 рабочих мест – значительно выше прогнозов, а безработица снизилась до 4,1%.

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