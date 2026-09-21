В России зарегистрировали первый тест для выявления устойчивости к метициллину

В прошлом году Минздрав зарегистрировал производство «Цегардекса» – первой в России вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Производство открылось в Кировской области. Препарат показан для вакцинации взрослых в возрасте 18–45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ. Его действие направлено на профилактику рака шейки матки и других онкологических заболеваний.