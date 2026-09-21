В России зарегистрировали первый тест для выявления устойчивости к метициллину
Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали первый тест на основе технологии CRISPR/Cas для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину, сообщили в пресс-службе ведомства. Тест предназначен для in vitro (вне живого организма. – «Ведомости») диагностики.
«Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Как отметили в Роспотребнадзоре, набор реагентов необходим для определения ДНК mecA (ген устойчивости к метициллину) в спинномозговой жидкости у пациентов с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями. Процедура проводится методом ПЦР с флуоресцентной детекцией амплификации продуктов. При этом ограничения по применению в различных демографических группах отсутствуют.
В Роспотребнадзоре отметили, что главным преимуществом теста является высокая чувствительность, а уникальный двойной контроль обеспечивает высокий уровень надежности анализа, что гарантирует высокую точность теста даже в самых сложных клинических условиях.
В прошлом году Минздрав зарегистрировал производство «Цегардекса» – первой в России вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Производство открылось в Кировской области. Препарат показан для вакцинации взрослых в возрасте 18–45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ. Его действие направлено на профилактику рака шейки матки и других онкологических заболеваний.