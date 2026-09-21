В России введут контроль за гаджетами умного дома

В марте «Ведомости» писали, что для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства. Также планировалось ввести меры поддержки для производителей. Инициатива будет проведена в рамках концепции цифровизации многоквартирных домов на территории РФ, целью которой является преимущественное использование отечественных устройств и оборудования умного дома.