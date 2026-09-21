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Главная / Технологии /

В России введут контроль за гаджетами умного дома

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России введут контроль за гаджетами умного дома, сообщили «Известия». Мера позволит контролировать цепочки производства и поставки техники.

Росстандарт включил в Общероссийский классификатор 60 наименований устройств. В список также вошли датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, классификация необходима для развития отрасли. Для поддержки российских производителей продукцию отечественного производства нужно будет учесть под новыми кодами в течение двух лет.

По словам экспертов, сегодня практически каждое второе устройство не отвечает российским требованиям, а оборудование ввозилось под неизвестным кодами. Контроль позволит понимать, какие устройства и в каком объеме производятся.  

В марте «Ведомости» писали, что для производителей устройств для умного дома хотят установить требования по подтверждению отечественного производства. Также планировалось ввести меры поддержки для производителей. Инициатива будет проведена в рамках концепции цифровизации многоквартирных домов на территории РФ, целью которой является преимущественное использование отечественных устройств и оборудования умного дома.

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