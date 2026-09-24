Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SGZH0,669-2,9%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,81+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Григоренко: российские ИИ превосходят иностранные по отдельным направлениям

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские модели искусственного интеллекта конкурируют с зарубежными разработками, а по отдельным направлениям превосходят иностранные аналоги, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС «Вести» Марии Кудрявцевой.

«Наши модели конкурируют с иностранными и по отдельным направлениям выигрывают у иностранных моделей», – сказал Григоренко. По его словам, более половины российских пользователей ИИ используют отечественные модели, что свидетельствует об их качестве.

Вице-премьер отметил, что российский рынок остается открытым для зарубежных моделей. По его мнению, конкуренция между различными разработками позволяет повышать их качество за счет выбора пользователей и обратной связи.

Григоренко также подчеркнул, что искусственный интеллект является инструментом, а результаты его применения зависят от человека. «Кто-то, естественно, может воспользоваться им для каких-то нехороших дел, кто-то – для хороших, кто-то – для развития», – отметил он.

22 сентября генеральный директор Yandex Cloud Григорий Артепьев сообщил в интервью «Ведомостям», что компания планирует за пять лет увеличить долю на российском рынке корпоративного ИИ примерно с 10 до 50%. Объем российского рынка корпоративного ИИ в Yandex Cloud оценивают примерно в 36 млрд руб. «Технологии и накопленная экспертиза "Яндекса" позволяют нам ставить амбициозную цель: занять около половины рынка в ближайшие пять лет», – сказал Атрепьев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её