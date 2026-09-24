Григоренко: российские ИИ превосходят иностранные по отдельным направлениям
Российские модели искусственного интеллекта конкурируют с зарубежными разработками, а по отдельным направлениям превосходят иностранные аналоги, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в интервью журналисту ИС «Вести» Марии Кудрявцевой.
«Наши модели конкурируют с иностранными и по отдельным направлениям выигрывают у иностранных моделей», – сказал Григоренко. По его словам, более половины российских пользователей ИИ используют отечественные модели, что свидетельствует об их качестве.
Вице-премьер отметил, что российский рынок остается открытым для зарубежных моделей. По его мнению, конкуренция между различными разработками позволяет повышать их качество за счет выбора пользователей и обратной связи.
Григоренко также подчеркнул, что искусственный интеллект является инструментом, а результаты его применения зависят от человека. «Кто-то, естественно, может воспользоваться им для каких-то нехороших дел, кто-то – для хороших, кто-то – для развития», – отметил он.
22 сентября генеральный директор Yandex Cloud Григорий Артепьев сообщил в интервью «Ведомостям», что компания планирует за пять лет увеличить долю на российском рынке корпоративного ИИ примерно с 10 до 50%. Объем российского рынка корпоративного ИИ в Yandex Cloud оценивают примерно в 36 млрд руб. «Технологии и накопленная экспертиза "Яндекса" позволяют нам ставить амбициозную цель: занять около половины рынка в ближайшие пять лет», – сказал Атрепьев.