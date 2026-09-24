Григоренко: российские ИИ превосходят иностранные по отдельным направлениям

22 сентября генеральный директор Yandex Cloud Григорий Артепьев сообщил в интервью «Ведомостям», что компания планирует за пять лет увеличить долю на российском рынке корпоративного ИИ примерно с 10 до 50%. Объем российского рынка корпоративного ИИ в Yandex Cloud оценивают примерно в 36 млрд руб. «Технологии и накопленная экспертиза "Яндекса" позволяют нам ставить амбициозную цель: занять около половины рынка в ближайшие пять лет», – сказал Атрепьев.