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Главная / Технологии /

Yandex Cloud планирует занять половину рынка корпоративного ИИ в России

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Yandex Cloud планирует за пять лет увеличить долю на российском рынке корпоративного искусственного интеллекта (ИИ) примерно с 10 до 50%. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Григорий Атрепьев.

Объем российского рынка корпоративного ИИ в Yandex Cloud оценивают примерно в 36 млрд руб. «Технологии и накопленная экспертиза “Яндекса” позволяют нам ставить амбициозную цель: занять около половины рынка в ближайшие пять лет», – сказал Атрепьев.

По его словам, корпоративный рынок переходит от экспериментов с ИИ к его внедрению в реальные бизнес-процессы. Одним из перспективных направлений становятся ИИ-агенты, способные не только отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять последовательности действий. При этом создание самого агента – только часть задачи: компаниям также необходимы инфраструктура, интеграция с корпоративными системами и обеспечение безопасности.

В первом полугодии 2026 г. выручка Yandex Cloud выросла на 30% год к году и достигла 16,7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2026 г. На облачное направление пришлось около 58% совокупной выручки Yandex B2B Tech.

7 сентября аналитики iKS-Consulting оценили объем российского рынка облачных услуг по итогам 2026 г. в 500 млрд руб., что на 19,4% больше, чем годом ранее. 22 сентября Yandex B2B Tech объявила о выводе на рынок системы AI-SPM для комплексной защиты корпоративной ИИ-инфраструктуры и ИИ-агентов.

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