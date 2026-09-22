Yandex Cloud планирует занять половину рынка корпоративного ИИ в России

По его словам, корпоративный рынок переходит от экспериментов с ИИ к его внедрению в реальные бизнес-процессы. Одним из перспективных направлений становятся ИИ-агенты, способные не только отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять последовательности действий. При этом создание самого агента – только часть задачи: компаниям также необходимы инфраструктура, интеграция с корпоративными системами и обеспечение безопасности.