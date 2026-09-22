Yandex Cloud планирует занять половину рынка корпоративного ИИ в России
Объем российского рынка корпоративного ИИ в Yandex Cloud оценивают примерно в 36 млрд руб. «Технологии и накопленная экспертиза “Яндекса” позволяют нам ставить амбициозную цель: занять около половины рынка в ближайшие пять лет», – сказал Атрепьев.
По его словам, корпоративный рынок переходит от экспериментов с ИИ к его внедрению в реальные бизнес-процессы. Одним из перспективных направлений становятся ИИ-агенты, способные не только отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять последовательности действий. При этом создание самого агента – только часть задачи: компаниям также необходимы инфраструктура, интеграция с корпоративными системами и обеспечение безопасности.
В первом полугодии 2026 г. выручка Yandex Cloud выросла на 30% год к году и достигла 16,7 млрд руб. по итогам первого полугодия 2026 г. На облачное направление пришлось около 58% совокупной выручки Yandex B2B Tech.