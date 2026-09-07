Облачный рынок втрое замедлил темпы роста

В первом полугодии 2026 г. выручка компаний, предоставляющих облачные услуги, увеличилась лишь на 13,6% по сравнению с первым полугодием 2025 г. и составила 123 млрд руб. За весь год рынок достигнет 500 млрд руб. (+19,4%). Для сравнения: в 2025 и 2024 гг. рынок вырос на 39% (до 418,6 млрд руб.) и 42% (324,5 млрд руб.) соответственно. К таким выводам пришли аналитики iKS-Consulting («Ведомости» ознакомились с результатами исследования). Тенденцию к замедлению темпов роста облачного рынка подтвердили «Ведомостям» основные его игроки: РТК-ЦОД, VK Tech, MWS Cloud, Cloud.ru, Selectel и др.