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Главная / Технологии /

Облачный рынок втрое замедлил темпы роста

Провайдеры столкнулись с подорожанием оборудования для искусственного интеллекта
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2026 г. выручка компаний, предоставляющих облачные услуги, увеличилась лишь на 13,6% по сравнению с первым полугодием 2025 г. и составила 123 млрд руб. За весь год рынок достигнет 500 млрд руб. (+19,4%). Для сравнения: в 2025 и 2024 гг. рынок вырос на 39% (до 418,6 млрд руб.) и 42% (324,5 млрд руб.) соответственно. К таким выводам пришли аналитики iKS-Consulting («Ведомости» ознакомились с результатами исследования). Тенденцию к замедлению темпов роста облачного рынка подтвердили «Ведомостям» основные его игроки: РТК-ЦОД, VK Tech, MWS Cloud, Cloud.ru, Selectel и др.

Эксперты iKS-Consulting анализировали облачный рынок по трем сегментам: IaaS (Infrastructure as a Service; модель облачных вычислений, при которой провайдер предоставляет в аренду виртуальные вычислительные мощности: процессоры, оперативную память, хранилища данных и сетевое оборудование), PaaS (Platform as a Service; провайдер предоставляет клиенту готовую программно-аппаратную среду для разработки, запуска и управления приложениями) и SaaS (Software as a Service; программное обеспечение, доступное через интернет).

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