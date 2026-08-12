Офисное направление «Яндекса для бизнеса» выросло быстрее облачного

Yandex B2B Tech включает в себя два ключевых направления – облачное направление Yandex Cloud и офисные продукты «Яндекс 360». Совокупная выручка Yandex B2B Tech в первом полугодии 2026 г. выросла на 32% по сравнению с первым полугодием 2025 г. и составила 28,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 45% год к году и достиг 6,4 млрд руб. Доля Yandex Cloud в первом полугодии 2026 г. осталась на уровне около 58% по сравнению с прошлым годом, а доля «Яндекс 360» выросла почти на 3 п. п., составив чуть более 40%. Оставшаяся доля приходится на «ряд экспериментов», уточнил представитель Yandex B2B Tech.