В РФ освоили выпуск около 60 критически важных материалов для микроэлектроники

Параллельно развивается отечественное оборудование для производства микросхем, поделился Мантуров. Россия переходит к серийным поставкам первого отечественного фотолитографа с разрешением 350 нм, напомнил он. Кроме того, совместно с Белоруссией уже изготовлен опытный образец установки на 130 нм, для которой разработан собственный эксимерный лазер. В Зеленограде также завершается создание научно-технологического центра по выпуску фотошаблонов с поэтапным освоением топологических норм вплоть до 28 нм. Для других стадий производства уже разработаны российские системы плазмохимического травления и осаждения.