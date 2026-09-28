Посадка на воду корабля Starship закончилась взрывом
Космический корабль Starship компании SpaceX после завершения 14-го испытательного полета взорвался при посадке в северной части Тихого океана, сообщил телеканал ABC13.
Инцидент произошел, поскольку Starship не предназначен для посадки в холодную воду, тем не менее это не является признаком неполадок.
Миссия завершилась в 12:00 по восточному времени (19:00 по мск). SpaceX назвала ее успешной. Также компания отметила, что полет прошел успешно, несмотря на неисправность одного из двигателей.
28 сентября SpaceX заявила, что Starship запущен для тестового полета по орбите Земли. Это первый полет, в рамках которого корабль должен был выйти на орбиту Земли. По плану миссии Starship должен был выйти на высоту около 275 км и совершить примерно шесть витков вокруг Земли. Полет должен был составить 10 часов, однако из-за неисправности одного из шести двигателей полет продлился три часа.
В ходе полета SpaceX планировалось впервые вывести с помощью Starship на орбиту 26 спутников Starlink V3, испытать обновленную теплозащиту Starship и выполнить сход корабля с орбиты с помощью одного двигателя Raptor.