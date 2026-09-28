Посадка на воду корабля Starship закончилась взрывом

28 сентября SpaceX заявила, что Starship запущен для тестового полета по орбите Земли. Это первый полет, в рамках которого корабль должен был выйти на орбиту Земли. По плану миссии Starship должен был выйти на высоту около 275 км и совершить примерно шесть витков вокруг Земли. Полет должен был составить 10 часов, однако из-за неисправности одного из шести двигателей полет продлился три часа.