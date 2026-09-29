Bloomberg: новый гендиректор Apple намерен реорганизовать компанию

9 сентября Apple представила iPhone Duo, который стал первым смартфоном компании с гибким экраном. В сложенном состоянии iPhone Duo по размеру сопоставим с паспортом и оснащен внешним дисплеем диагональю 5,4 дюйма. При раскрытии пользователю становится доступен 7,6-дюймовый экран – самый большой среди всех моделей iPhone. Внутренний дисплей на 50% больше экрана iPhone 18 Pro Max и на 80% – iPhone 18 Pro.