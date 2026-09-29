Bloomberg: новый гендиректор Apple намерен реорганизовать компанию
Новый генеральный директор Apple Джон Тернус готовит реорганизацию корпорации для того, чтобы сделать ее эффективнее. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Тернус хочет ускорить разработку устройств и расширить их ассортимент. Кроме того, гендиректор намерен сделать корпорацию более компактной. Тернус обсуждает эти изменения со своими коллегами внутри компании, уточнил Bloomberg.
9 сентября Apple представила iPhone Duo, который стал первым смартфоном компании с гибким экраном. В сложенном состоянии iPhone Duo по размеру сопоставим с паспортом и оснащен внешним дисплеем диагональю 5,4 дюйма. При раскрытии пользователю становится доступен 7,6-дюймовый экран – самый большой среди всех моделей iPhone. Внутренний дисплей на 50% больше экрана iPhone 18 Pro Max и на 80% – iPhone 18 Pro.
1 сентября Тернус занял должность генерального директора Apple, сменив на посту Тима Кука. До этого Тернус был вице-президентом корпорации по разработке аппаратного обеспечения. Это первая смена руководителя Apple с 2011 г., когда Кук возглавил компанию после Стива Джобса. Сейчас Кук перешел на должность исполнительного председателя совета директоров.