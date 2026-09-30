DeepSeek представил инструменты на базе ИИ-чипов Huawei
Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek опубликовала программное обеспечение TileLang, созданное совместно с Huawei Technologies для программирования чипов в области ИИ. Таким образом было продемонстрировано тесное партнерство с китайской компанией, работающей над технологиями, которые «заменят» Nvidia, пишет Bloomberg.
В материале указано, что DeepSeek делает свой программный инструментарий для ускорителей Ascend от Huawei открытым и бесплатным для скачивания. TileLang, китайский аналог CUDA от Nvidia, находится в числе этих инструментов.
Агентство отмечает, что такой шаг говорит об укреплении связей между двумя ведущими китайскими компаниями в сфере ИИ, входящими в число игроков, пытающихся воплотить идею Пекина о замене американского программного обеспечения и микросхем местными аналогами.
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