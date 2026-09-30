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Главная / Технологии /

DeepSeek представил инструменты на базе ИИ-чипов Huawei

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek опубликовала программное обеспечение TileLang, созданное совместно с Huawei Technologies для программирования чипов в области ИИ. Таким образом было продемонстрировано тесное партнерство с китайской компанией, работающей над технологиями, которые «заменят» Nvidia, пишет Bloomberg.

В материале указано, что DeepSeek делает свой программный инструментарий для ускорителей Ascend от Huawei открытым и бесплатным для скачивания. TileLang, китайский аналог CUDA от Nvidia, находится в числе этих инструментов.

Агентство отмечает, что такой шаг говорит об укреплении связей между двумя ведущими китайскими компаниями в сфере ИИ, входящими в число игроков, пытающихся воплотить идею Пекина о замене американского программного обеспечения и микросхем местными аналогами.

30 сентября глава Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг поддержал обязательства разработчиков искусственного интеллекта в США усилить внутренний контроль за моделями. Он назвал позитивным шагом ответственность руководителей крупных ИИ-компаний за внедрение надежного внутреннего контроля и проведение многоуровневых аудитов и проверок.

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