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Главная / Технологии /

Цукерберг поддержал усиление внутреннего контроля за ИИ

Ксения Наумчик
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Глава Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг поддержал обязательства американских разработчиков искусственного интеллекта усилить внутренний контроль за моделями. Об этом он заявил в социальной сети X после встречи руководителей компаний с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Цукерберг назвал позитивным шагом ответственность руководителей крупных ИИ-компаний за внедрение надежного внутреннего контроля и проведение многоуровневых аудитов и проверок.

Глава Meta также отреагировал на публикацию инвестора Дэвида Сакса, назначенного президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в области ИИ. Сакс привел текст подписанного компаниями обязательства. По словам Цукерберга, усиление внутренних проверок должно повысить уверенность сотрудников в том, что разрабатываемые компаниями технологии будут работать в соответствии с заданными принципами.

Утром Bloomberg писал, что Трамп одобрил привлечение сторонних аудиторов для оценки безопасности систем ИИ в рамках соглашения с лидерами Кремниевой долины. Оно направлено на обход новых правительственных правил в ответ на растущую обеспокоенность рисками, связанными с ИИ. Соглашение было подписано 29 сентября на обеде в Белом доме с участием около 20 ведущих представителей технологической отрасли. В документе компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, обязались регулярно проводить встречи для выработки лучших отраслевых практик. Документ, в частности, подписали гендиректор Anthropic Дарио Амодеи, глава Nvidia Дженсен Хуанг и основатель SpaceXAI Илон Маск.

По данным CNBC, американский лидер также заявил, что его администрация рассматривает вопрос о создании комитета из 10 человек, который будет регулировать сферу ИИ.

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