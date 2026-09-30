Цукерберг поддержал усиление внутреннего контроля за ИИ

Утром Bloomberg писал, что Трамп одобрил привлечение сторонних аудиторов для оценки безопасности систем ИИ в рамках соглашения с лидерами Кремниевой долины. Оно направлено на обход новых правительственных правил в ответ на растущую обеспокоенность рисками, связанными с ИИ. Соглашение было подписано 29 сентября на обеде в Белом доме с участием около 20 ведущих представителей технологической отрасли. В документе компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, обязались регулярно проводить встречи для выработки лучших отраслевых практик. Документ, в частности, подписали гендиректор Anthropic Дарио Амодеи, глава Nvidia Дженсен Хуанг и основатель SpaceXAI Илон Маск.